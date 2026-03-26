Nintendo сократит производство Switch 2 на 30%

Согласно сообщению Такаши Мочизуки из Bloomberg, Nintendo, как сообщается, планирует сократить производство Switch 2 на 30%. Это связано главным образом с тем, что спрос на консоль не оправдал ожиданий компании, особенно в США.

© MobiDevices

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к делу, в этом квартале Nintendo планирует произвести 4 миллиона консолей Switch 2, сократив общий объём производства на треть. Первоначальная цель составляла 6 миллионов единиц. По данным Bloomberg, низкие темпы производства сохранятся и в апреле.

Игровая приставка Switch 2 произвела фурор на старте продаж в начале 2025 года. За первые 4 дня после запуска было продано более 3,5 миллиона единиц по всему миру. К началу 2026 года общий объём продаж составил около 18 миллионов экземпляров. Однако возникли сомнения в том, сможет ли Nintendo сохранить этот темп. Отсутствие большого числа эксклюзивных игр вызывает опасения. Недавний выход игры Pokémon: Pokopia частично их развеял – проект стал неожиданным хитом, разойдясь тиражом 2 миллиона копий менее чем за неделю.

Тем не менее Nintendo сталкивается и с другими проблемами, помимо продаж консолей. Мировые цены на память растут, а высокий спрос со стороны сектора искусственного интеллекта серьёзно ограничивает предложение. Снижение потребительских расходов на товары не первой необходимости также может негативно повлиять на продажи Switch 2, особенно на фоне растущей неопределённости вокруг замедления глобального экономического роста.