Sony готовит к выходу новый DualSense

Sony разрабатывает инновационный подход к игровому управлению, объединяя геймпад DualSense со смартфоном для расширения функциональности. Согласно патентной заявке, магнитное крепление позволит фиксировать мобильное устройство на контроллере, что даст доступ к сенсорным и вычислительным возможностям гаджета. Это решение направлено на преодоление ограничений по количеству кнопок и вариантов ввода, предлагая гибридную систему, где смартфон служит дополнительным элементом для отображения карт или интерфейсов, особенно в шутерах от первого лица. Также рассматривается использование камеры смартфона для сканирования лица и других задач, что подчёркивает стремление компании к созданию более гибкой экосистемы управления. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Инициатива Sony отражает общую тенденцию к интеграции мобильных устройств в игровой опыт, дополняя физическое управление цифровыми возможностями. Патент указывает на потенциальное применение в играх, где стандартного контроллера недостаточно, что может повысить удобство и интерактивность. Компания параллельно исследует другие экспериментальные решения, такие как уменьшение размера AAA-игр и разработка новых типов контроллеров, включая сенсорные устройства для будущих консолей. Этот подход демонстрирует стремление Sony к инновациям, не ограничиваясь традиционными методами управления.