В PS Store стартовала весенняя распродажа с большими скидками на игры
В PlayStation Store стартовала традиционная весенняя распродажа. Акция с предложениями для PlayStation 4 и PlayStation 5 продлится до 22 апреля. При этом скидки на большинство игр закончатся 9 апреля, в зависимости от выбранного проекта.
Так, снижение стоимости затронуло тысячи позиций, включая популярные игры, такие как Cyberpunk 2077, DOOM: The Dark Ages, ARC Raiders, Battlefield 6 и другие хиты.
Самые интересные предложения:
- ARC Raiders — 1729 рупий (около 1490 рублей);
- Battlefield 6 — 2999 рупий (около 2580 рублей);
- Dispatch — 2330 рупий (около 2000 рублей);
- Astro Bot — 2839 рупий (около 2440 рублей);
- Split Fiction — 2799 рупий (около 2400 рублей);
- Cyberpunk 2077 — 1349 рупий (около 1160 рублей);
- Kingdom Come: Deliverance 2 — 1999 рупий (около 1700 рублей);
- Clair Obscur: Expedition 33 — 2399 рупий (около 2060 рублей);
- Assassin's Creed Shadows — 2799 рупий (около 2400 рублей);
- DOOM: The Dark Ages — 1979 рупий (около 1700 рублей).