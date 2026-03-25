Григорий Лапшин: Петербург готов получить статус киберспортивной и VR-столицы России.

© runews24.ru

Киберспорт давно стал частью привычной городской культуры: миллионные призовые, профессиональные команды и трансляции на крупнейших платформах. Но пока одни дисциплины собирают стадионы, другие только прокладывают путь, меняя само представление о том, что такое спорт. Почему именно Санкт-Петербург может стать точкой сборки этой новой реальности?

Как пояснил Менеджер по развитию направления киберспорта ООО «Бизнес-Фабрика», преподаватель кафедры игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Григорий Лапшин в комментарии RuNews24.ru, киберспорт уже плотно интегрировался в современную реальность: профессиональные турниры с крупными призовыми фондами, команды с менеджерами и тренерами, трансляции на национальных и международных платформах — всё это сегодня часть привычной картины.

«VR-киберспорт, напротив, пока находится в начале своего пути. На данный момент виртуальная реальность скорее воспринимается как развлечение, возможность погрузиться в интерактивный мир, чем полноценная спортивная дисциплина. Но технологии развиваются стремительно, и первые VR-турниры, специализированные клубы и интерактивные платформы показывают, что будущее за этим направлением».

Особое место, по словам эксперта, в этом плане занимает Санкт-Петербург. Город активно принимает новые технологии: здесь открываются новые компьютерные клубы, VR-центры и детские секции по киберспорту. По сравнению с другими регионами России Петербург выглядит локальным центром развития как традиционного киберспорта, так и VR-направлений.