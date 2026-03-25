Прошло обновление Minecraft с новыми функциями для мобов
24 марта 2026 года вышло обновление Minecraft Java Edition 26.1, которое привнесло значительные изменения в графику и механику игры, а также добавило новые предметы и функции.
Основные изменения
- Обновлённые модели детёнышей мобов: разработчики переработали внешний вид животных и их анимации. Кроме того, изменились размеры детёнышей, чтобы они выглядели более реалистично и гармонично в игровом мире.
- Новые звуки: для детёнышей и взрослых мобов добавлены случайные звуки, повышающие атмосферность игры. Теперь каждое существо звучит более живо и индивидуально.
- Золотой одуванчик: новый предмет позволяет кормить детёнышей и фиксировать их в маленьком размере навсегда, что особенно удобно для коллекционирования или создания декоративных ферм.
- Именные бирки: добавлена возможность крафта именных бирок, позволяющих давать имена существам прямо в игре, что облегчает организацию питомцев и мобов.
Дополнения и улучшения
- Оптимизация производительности и исправление багов, влияющих на стабильность игры.
- Обновление доступно как для Java Edition, так и для Bedrock Edition, обеспечивая кроссплатформенную совместимость контента.
Это обновление делает взаимодействие с мобами более увлекательным и реалистичным, а новые предметы дают игрокам больше свободы в кастомизации и уходе за виртуальными питомцами.