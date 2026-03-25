Приставы начали взыскание 11 миллиардов по долгам со студии «Леста игры»

Судебные приставы взыскивают более 11 миллиардов рублей по долгам со структур видеоигровой студии «Леста игры». Об этом в среду, 25 марта, стало известно из данных ФССП России.

— Объем задолженности одного из юрлиц видеоигровой студии «Леста игры» («Мир танков», «Мир кораблей» и т. д.) составил 11,4 миллиарда рублей. Информация относится к ранее возбужденному исполнительному производству от 5 марта 2026 года в отношении ООО «Леста Геймс Эдженси». Основание — «взыскание в пользу бюджета РФ», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные судебных приставов.

В апреле прошлого года столичный суд арестовал три юридических лица группы компаний «Леста игры», которая владеет компьютерными играми «Мир танков», «Мир кораблей» и «Tanks Blitz». Тогда в пресс-службе студии заявили, что рабочие процессы продолжаются в штатном режиме и заключенные договоренности остаются в силе.