MainGear выпустит игровые ПК по мотивам Crimson Desert

MainGear показала ограниченную серию игровый ПК, созданных в честь игры Crimson Desert. Модель получила название Rush Crimson Desert Limited Edition, и будет выпущена всего в количестве 30 экземпляров. Заказы принимаются до 2 апреля или до полной распродажи партии.

Компьютер выполнен в фирменном корпусе с уникальным дизайном, вдохновлённым миром игры.

Что касается «начинки», ПК оснащён процессором AMD Ryzen 9 9850X3D и видеокартой Radeon RX 9070 XT. Также в системе установлены 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. Компьютер поддерживает Wi-Fi 7 и поставляется с предустановленной Windows 11. Охлаждение водяное.

Каждый ПК собирается вручную одним специалистом и проходит проверку перед отправкой. В комплект входит и сама игра.

Цена ПК составляет 4499 долларов.