Valve добавила в Dota 2 сразу 17 новых предметов в обновлении 7.41
Балансный патч 7.41 в Dota 2 добавил в игру сразу 9 новых предметов для покупки в магазине и 8 нейтральных айтемов.
Базовые предметы
- Wizard Hat (250 золота) — даёт 125 маны, используется для сборки Arcane Boots, Dagon и Pavise;
- Shawl (450 золота) — даёт +10% к сопротивлению магии, используется для сборки Glimmer Cape, Pipe of Insight и нового предмета Consecrated Wraps;
- Charm Stone (800 золота) — даёт +40 к радиусу действия и используется для сборки Gleipnir и Shiva's Guard;
- Splintmail (950 золота) — даёт 7 брони, используется для сборки Blademail, Heaven's Halberd, Nullifier и Shiva's Guard.
Сборные предметы
- Consecrated Wraps (2600) — айтем на броню, который пассивно даёт барьер при получении урона;
- Crella's Crozier (4800) — магический предмет с активкой на 4 секунды невосприимчивости к физическому урону и кражей скорости передвижения у врагов;
- Essence Distiller (1775) — айтем для саппорта, восстанавливающий 40 здоровья в секунду союзнику или наносящий 25 урона врагу (работает 8 секунд);
- Specialist's Array (2550) — возвращение предмета на урон для героев дальнего боя;
- Hydra's Breath (5900) — предмет на урон с отравлением врагов и попаданием по целям поблизости (помимо основной).
Новые нейтральные предметы
- Forager's Kit (1-й разряд) — раз в 60 секунд даёт собрать с дерева случайный ресурс (мешочек с 30 золота или пассивные бонусы к скорости, интеллекту или урону);
- Stonefeather Satchel (1-й разряд) — увеличивает скорость на 12 или увеличивает броню на 3 (переключается);
- Partisan's Brand (3-й разряд) — увеличивает урон по юнитам на 9%;
- Spellslinger (3-й разряд) — пассивно восстанавливает часть маны после использования заклинания;
- Conjurer's Catalyst (4-й разряд) — пассивно наносит часть магического урона другим врагам;
- Enchanter's Bauble (4-й разряд) — даёт +15% бонусов к чарам;
- Prophet's Pendulum (4-й разряд) — 30% полученного урона откладывается на 5 секунд;
- Harmonizer (5-й разряд) — даёт 5% снижения стоимости маны для каждой способности героя, находящейся вне перезарядки, и 6% усиления заклинаний для каждого заклинания, находящегося на перезарядке.
Также Valve серьёзно переработала Shiva's Guard и Bloodstone.