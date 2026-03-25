В Dota 2 вышел балансный патч 7.41

25 марта разработчики Dota 2 представили большое обновление баланса — патч 7.41 изменил характеристики около 100 персонажей и многих предметов, а также внёс ряд правок в общий геймплей.

Из Dota 2 полностью удалили все аспекты героев, а врождённые способности были переработаны: теперь они больше не зависят от уровней других способностей и предметов.

Небольшие изменения претерпела и карта: Терзатели и пруды с лотосами были перемещены ближе к линии, а парные порталы переместили ещё ближе к углу.

В Dota 2 также были добавлены четыре новых базовых предмета по 250-900 золота, которые дают небольшой прирост к одной характеристике и используются для сборки более дорогих айтемов. Патч 7.41 также внёс в игру пять больших предметов: по одному для брони, поддержки и магии плюс две на атаку. Были значительно переработаны Shiva's Guard и Bloodstone.

Полный список изменений патча 7.41 в Dota 2 на русском языке можно прочесть на официальном сайте игры.