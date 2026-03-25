20 марта вышла Moto Rush Reborn (PC, Xbox Series, Switch) — гонка, посвященная лихачествам на залитых неоном ночных улицах футуристичной японской столицы.

© Moto Rush Reborn

Сюжет подают в виде манги — страницы нужно разблокировать, выполняя задания на десятках уровней. Специальные очки для открытия разворотов комикса выдают за максимально быстрое прохождение трасс, минимальное количество смертей и наибольшее количество обтираний бортов других участников движения рукавом своей куртки. То есть, в общем-то, за все то, чем мотоциклисты занимаются в реальной жизни.

Разумеется, жизнь нам никто упрощать не собирается. Попутный поток со временем становится плотнее, в нем появляются грузовики, водители начинают перестраиваться, очевидно, даже не глядя в зеркала заднего вида. Нам приходится выезжать на встречную, нырять под шлагбаумы, прыгать над строительными котлованами, протискиваться в щели между ограждениями и бетонными стенами тоннелей. Препятствий становится чем дальше, тем больше, а их сочетание иногда напоминает какую-нибудь Super Meat Boy, где можно биться над одним незамысловатым этапом снова, снова и снова. Чекпоинты вам в этом помогут.

На деле игра действительно тяготеет к эдакой аркаде, можно сказать — раннеру. Мы постоянно движемся вперед и должны лишь умело уворачиваться от помех и объезжать препятствия. Уровни, заявленные разнообразными, понемногу приедаются, равно как и соответствующая музыка. Мультиплеера нет, ярких композиций и запоминающихся локаций — тоже. Moto Rush Reborn компенсирует это относительно небольшой продолжительностью: пролететь ее можно быстро, но для открытия манги целиком придется как следует попотеть. Русского языка в игре нет — впрочем, особой нужды в переводе не ощущается.