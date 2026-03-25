Поддержка ИИ и до 96 ГБ ОЗУ: Asus показала мини-ПК ExpertCenter PN55

Asus анонсировала компактный ПК ExpertCenter PN55. Новинка, между прочим, относится к классу Copilot+ ПК, а значит акцент сделан работе с ИИ.

© Ferra.ru

В основе устройства — процессоры со встроенным нейропроцессором, что обеспечивает производительность до 55 TOPS для задач ИИ. В линейке представлены модели от Ryzen AI 5 до мощного Ryzen AI 9 HX 470. В зависимости от конфигурации используется встроенная графика Radeon 890M, 880M, 860M или 840M.

Мини-ПК поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5 и два SSD NVMe суммарным объёмом до 4 ТБ. Компьютер позволяет подключать до четырёх мониторов с разрешением 4K.

Среди интерфейсов: два порта 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7 (или Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4, а также несколько USB-портов разных типов, включая USB4 с поддержкой зарядки 100 Вт.

© Asus

Корпус выполнен из алюминия, его размеры — 130×130×34 мм, вес — 530 граммов. Крышка открывается без инструментов. Есть крепление VESA.

Есть датчик отпечатков пальцев и модуль TPM 2.0. Компьютер соответствует военному стандарту MIL-STD-810H по надёжности.

Стоимость и сроки появления в продаже пока не уточняются.