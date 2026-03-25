Epic Games уволила более 1000 сотрудников из-за снижения популярности Fortnite

Игровая компания Epic Games сообщила, что была вынуждена уволить более 1000 человек. Причиной называют падение популярности Fortnite, из-за которой доходы резко снизились.

Снижение вовлеченности в Fortnite, начавшееся в 2025 году, означает, что мы тратим значительно больше, чем зарабатываем, нам приходится идти на серьёзные сокращения, чтобы сохранить финансирование компании. Этот шаг вместе с экономией средств позволит нам стабилизировать ситуацию.

В Epic Games отмечают, что признают проблемы в Fortnite и планируют в будущем улучшить качество нового сезонного контента и игрового процесса в «королевской битве».