На PlayStation 5 Pro появится технология генерации кадров

По словам ведущего системного архитектора PS4 и PS5 Марка Черни, платформа PlayStation получит технологию генерации кадров.

В беседе с Digital Foundry разработчик подтвердил, что функция генерации кадров на основе искусственного интеллекта появится в игровых консолях Sony. Однако её внедрение ожидается не раньше 2027 года, а возможно, и позже, что означает длительное ожидание повышения частоты кадров при тех же характеристиках оборудования.

Черни отметил, что новая система PSSR основана на алгоритме масштабирования, разработанном совместно с компанией Redstone. В конце 2025 года AMD представила обновлённую версию собственной технологии масштабирования и генерации кадров, способную конкурировать с DLSS 4. При этом FSR 4.1 уже доступна для видеокарт серии RX 9000. По словам архитектора PlayStation, AMD и Sony тесно сотрудничают над созданием аналогичной технологии генерации кадров, которая в будущем появится на устройствах платформы PlayStation.

При этом Черни уклончиво ответил на вопрос о возможном улучшении генерации кадров в PS5 Pro или будущей PS6, где ожидается усиление графической подсистемы с применением ИИ для оптимизации рендеринга. Он лишь добавил, что в текущем году компания не планирует никаких релизов.

Компания AMD уже сотрудничает с Sony над следующим поколением PlayStation, которое обычно выходит через 6-7 лет после выпуска текущей модели. Поскольку PS5 вышла в 2020 году, а PS5 Pro – в 2024 году, ожидаемый релиз PS6 приходится на 2027 год. Впрочем, по некоторым данным, выпуск консоли может быть перенесён на 2028 или даже 2029 год из-за проблем с поставками полупроводников.