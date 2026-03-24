Мэддисон стал экспертом российской ассоциации разработчиков видеоигр РВИ

Российский стример и блогер Илья Мэддисон, также известный как Илья Давыдов, стал экспертом ассоциации развития видеоигровой индустрии РВИ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В РВИ отметили, что эксперты организации – это специалисты, которые используют свои ресурсы для развития отечественной игровой индустрии. Илья Мэддисон стал первым участником новой серии представлений экспертов ассоциации.

Давыдов позиционируется как эксперт в области цифрового контента и видеоигр, разработчик и основатель студии MehSoft. В 2024 году он был включен в Зал видеоигровой индустрии России. В середине 2000-х он работал редактором игрового раздела Rutube, позже запустил авторские шоу «Видеообзоры Ильи Мэддисона» и «Брейнфакерс».

Основанная им студия MehSoft выпустила ряд проектов, включая The Underground Man, сценарий к которому написал сам Мэддисон, а также The Mercury Man, CHERNOBYL: The Untold Story, Kazakh Drive, Call Of LDPR и The Underground Man 2.

Ассоциация развития видеоигровой индустрии объединяет более 350 представителей отрасли, включая разработчиков, издателей, стримеров и юристов. Организация занимается поддержкой и продвижением значимых проектов и инициатив, направленных на развитие рынка видеоигр в России.

Ранее Mojang анонсировала Minecraft Dungeons II.