Вышло расписание третьего дня ESL One Birmingham 2026 по Dota 2

Расписание третьего дня ESL One Birmingham 2026 по Dota 2 с призовым $ 1 млн
Сегодня, 24 марта, в Бирмингеме продолжится групповая стадия престижного турнира ESL One Birmingham 2026 по Dota 2. Коллективы продолжат борьбу за выход в плей-офф, сыграв ещё по две серии.
Права на трансляцию турнира ESL One Birmingham 2026 в России принадлежат Okko.
Расписание матчей ESL One Birmingham 2026 на 24 марта:
- 15:00. Группа А, Yakult Brothers (Китай) — BetBoom Team (Россия);
- 15:00. Группа А, Tundra Esports (Европа) — MOUZ (Европа);
- 15:00. Группа А, GamerLegion (США) — Team Yandex (Россия);
- 15:00. Группа А, REKONIX (Юго-Восточная Азия) — PARIVISION (Россия);
- 17:30. Группа A, BetBoom Team — Team Yandex;
- 17:30. Группа A, REKONIX — GamerLegion;
- 17:30. Группа A, Tundra Esports — Yakult Brothers;
- 17:30. Группа A, PARIVISION — MOUZ;
- 20:15. Группа B, Aurora Gaming (СНГ) — OG (Филиппины);
- 20:15. Группа B, Nigma Galaxy (Ближний Восток) — Xtreme Gaming (Китай);
- 20:15. Группа B, pain Gaming (Перу) — Team Falcons (Ближний Восток);
- 20:15. Группа B, Virtus.pro (Европа) — Team Spirit (Россия);
- 22:45. Группа В, Aurora — Virtus.pro;
- 22:45. Группа В, Team Falcons — OG;
- 22:45. Группа В, Team Spirit — Xtreme Gaming;
- 22:45. Группа В, pain Gaming — Nigma Galaxy.
В плей-офф из каждой группы пройдут по четыре команды из восьми. Матчи решающей стадии пройдут с 26 по 29 марта.