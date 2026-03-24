Продажи Crimson Desert достигли 3 млн копий за пять дней с релиза

Студия Pearl Abyss раскрыла актуальный тираж Crimson Desert, своей новой большой игры. Продажи одиночного экшена достигли 3 млн копий — это произошло на пятый день после релиза.

Разработчики поблагодарили геймеров за поддержку и заявили, что продолжат развивать проект на основе отзывов сообщества.

Мы рады сообщить, что Crimson Desert разошлась тиражом в 3 миллиона экземпляров по всему миру. Спасибо всем, кто познакомился с Пейлуном и разделил с нами это путешествие. Мы изучаем ваши отзывы и продолжим работу над тем, чтобы сделать дальнейший путь ещё более приятным для наших игроков.

Релиз Crimson Desert состоялся 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Проект доступен с русскими субтитрами. Игра рассказывает о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя. Игра стартовала со «Смешанных» отзывов в Steam, однако со временем рейтинг проекта растёт и уже составляет 74%.