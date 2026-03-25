Психолог раскрыл причины постигровой депрессии

Геймерам грозит постигровая депрессия, выяснили зарубежные ученые. В чем заключается феномен и проявляется ли он после прочтения книг или просмотра сериалов, разбиралась Москва 24.

Повод для депрессии?

Зарубежные ученые выявили существование постигровой депрессии: результаты исследования опубликованы в журнале Current Psychology. Согласно приведенным данным, таким термином специалисты назвали чувство пустоты, возникающее после завершения компьютерной игры, которая полностью погружала пользователя в процесс.

Авторы работы провели исследования с участием 373 человек, которые помогли выявить связь между интенсивностью постигрового состояния и депрессивными симптомами. Ученые пришли к выводу, что для выявленного феномена характерны: постоянные мысли об игре, невозможность без труда "отпустить" ее после прохождения всех уровней, желание повторить все снова, а также потеря интереса в другим похожим вещам. Также было установлено, что завершение игр вызывало особенно сильную депрессию из-за серьезной эмоциональной связи с управляемым героем.

Пользователи Сети согласились с мнением зарубежных ученых.

"Дело не в играх, а в захватывающей истории и персонажах, ставших родными", "У меня такое было после смерти персонажа в игре: так ревела, будто у меня родной человек умер и где-то неделю не могла в себя прийти", "С хорошими сериалами и книгами также. С фильмами проще, они короткие, чтобы вызвать привязанность", – делились эмоциями комментаторы.

Ранее стало известно, что почти 70% россиян обеспокоены детской зависимостью от мобильных устройств. При этом опрошенные взрослые респонденты признали, что несовершеннолетние не могут обходиться без гаджетов благодаря их преимуществам: возможности поддерживать связь с близкими, быстрому доступу к информации и госсервисам.

Нормальная реакция?

Феномен постигровой депрессии характерен не только для компьютерных игр, но и для сериалов и книг, отметил в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

"Такое состояние появляется из-за ощущения пустоты: человек проваливается в другой мир, где интересно, поэтому он максимально вовлечен. Но потом игра или фильм заканчивается, оставляя наедине с серыми буднями. Несмотря на хорошую погоду, отдых и важные дела, все это уже не радует так, как было до", – объяснил эксперт.

При этом жизнь всегда гораздо медленнее, чем любая игра или фильм. И если пользователь привязался к персонажу, а потом с ним расстался, наступает грусть, отметил Самбурский.

В качестве примера эксперт привел некогда популярные тамагочи, где виртуальных питомцев надо было кормить и ухаживать за ними. Многие привязывались к ним, и когда вдруг "животное" умирало, испытывали серьезное расстройство.

В случае с играми или сериалами человек теряет контроль и в ущерб своей жизни погружается в увлечение. Причем расстройство – это не слабость, а нормальная реакция психики на то, что закончилась какая-то история, в которой было эмоционально хорошо. Как минимум лучше, чем в обычном мире.

Сам феномен появляется потому, что мозг не определяет, где настоящая жизнь, а где – нет. Человек вложился в игру и фильм, у него случилась эмоциональная привязка к героям, которые могут в том числе закрывать потребность в обычном общении. Таким образом то, что пользователю или зрителю не хватает в реальном мире, он находит в игровом. Поэтому когда все заканчивается, многие испытывают не просто скуку, а подобие расставания, объяснил эксперт.

"После окончания игр депрессия гораздо сильнее, чем после просмотра фильма. Это происходит из-за того, что в первом случае человек не просто наблюдатель, а участник. Может создать персонажа, повлиять на него, его идентификацию, ощущения, как бы сливаясь с героем в единое целое", – указал Самбурский.

Он добавил, что такая реакция – эмоциональная расплата за сильное погружение в виртуальный мир. Пользователь страдает из-за завершения игры не потому, что его реальная жизнь плоха, а потому что она "слишком бледная и медленная" по сравнению с виртуальной.

Чтобы справиться с этим состоянием, психолог порекомендовал сделать ритуал завершения игры/фильма: например, обсудить концовку с кем-либо. Возможно, стоит прикрепить на холодильник магнит с героем: это переходный период из виртуального мира в реальный.

"После продолжительного времени за игрой или сериалом нужно вернуть себе сон, физическую активность, живое общение. Важны маленькие завершенные дела: прогулка без телефона, встреча с тем, с кем давно не виделся", – добавил эксперт.

В свою очередь, врач-психиатр Надежда Соловьева отметила, что у здорового человека, который находится в нормальном психическом состоянии, постигровая депрессия не появляется.

"Такое бывает у людей, склонных к зацикливанию – либо тревожных, либо тех, у кого есть риск зависимости (игромания)", – рассказала специалист Москве 24.

Несмотря на то, что состояние называют постигровой депрессией, однако депрессией в классическом понимании она не является, добавила Соловьева.

С точки зрения психиатрии, это больше психологический феномен, а не клинический. Например, как плохое настроение, опустошение после какого-то события. И это касается не только игр, а еще книг, сериалов, а также значимых событий.

Например, человек готовится к свадьбе: собирается, проводит ее, уезжает в медовый месяц. Но после события наступает опустошение. То же самое происходит во время проектной деятельности: по ее завершению наваливается усталость, привела пример психиатр.

Реальная депрессия длится дольше двух недель, и пациент никак не может выйти из угнетенного состояния, добавила Соловьева.