Российский процессор «Иртыш» готов к работе

Испытания выполнялись на стенде, программная часть которого включала российскую операционную систему «Альт Сервер 10», систему управления базами данных PostgreSQL версии 17 и платформу Xsquare версии 6.3. Задачей тестирования стала проверка работоспособности платформы в условиях высокой нагрузки — при одновременной работе более 20 тыс. пользователей и до 20 тыс. активных сессий.

© РБК. Компании

Результаты показали, что время отклика для одной пользовательской сессии составило 10-20 миллисекунд. Фактически система обрабатывает запросы без заметной для человека задержки. Например, при генерации отчета пользователь получит готовые данные без ожидания — результат отобразится мгновенно.

Нагрузочные испытания проводились в условиях, приближенных к промышленной эксплуатации. Они продемонстрировали пропускную способность 2000 запросов в секунду на единицу серверного оборудования. Такой результат был достигнут в том числе за счет нативного функционирования платформы Xsquare на архитектуре LoongArch. Благодаря этому не требуются промежуточные слои трансляции и виртуализации, а значит — экономятся вычислительные ресурсы.

«Выход серверного процессора «Иртыш C632» открывает новые возможности для отечественной ИТ-индустрии, — комментирует Константин Ващенков, технический директор компании «Хи-Квадрат», — Мы несколько лет работаем с процессорами архитектуры LoongArch, на которой построен «Иртыш», и каждое тестирование подтверждает готовность Xsquare к промышленной эксплуатации. Теперь любая российская компания может выстроить целостный доверенный стек — от уровня процессора до бизнес-приложений. Организации получают возможность мигрировать свои информационные системы на отечественную технологическую базу, сохранив при этом требуемый уровень производительности. Это важный шаг к созданию полностью автономной цифровой инфраструктуры, где аппаратная платформа и программное обеспечение работают как единое целое. Мы с нетерпением ждем выхода нового процессора «Иртыш С664», который по своей производительности сопоставим с Intel Xeon Platinum 8380 и AMD Zen 3».

«Иртыш C632» предназначен для критически важных задач, которые требуют надежности и доступности. Среди технических характеристик: 32 физических ядра, 64 логических потока, тактовая частота — до 2,1 ГГц, 64 МБ кэш-памяти третьего уровня.