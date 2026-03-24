До 32 ГБ ОЗУ, Core Ultra 7: стартовали продажи HUAWEI MateBook GT 14

М.Видео объявила о начале продаж ноутбука HUAWEI MateBook GT 14. Тонкий корпус, неплохая начинка, качественный экран и не только.

Ноутбук выполнен из алюминия, весит около 1,5 кг и имеет толщину 15,3 мм. Он доступен в сером цвете и предлагается с разным объемом оперативной памяти — 16 или 32 ГБ.

Модель оснащена процессорами Intel Core Ultra 5 или Ultra 7. Для стабильной работы под нагрузкой используется система охлаждения с двумя вентиляторами. Аккумулятор позволяет работать до 15 часов без подзарядки. Порты: USB-A, HDMI, USB-C и даже слот для SD-карт.

Экран ноутбука — 14,2 дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K и широким цветовым охватом. Частота обновления экрана достигает 144 Гц, пиковая яркость — до 1000 нит.

Стоимость ноутбука:

-Ultra 7 / 1 ТБ / 32 ГБ) — 119 999 рублей.

Ultra 5 / 1 ТБ / 32 ГБ) — 109 999 рублей. Ultra 5 / 1 ТБ / 16 ГБ) — 99 999 рублей.