OverDrive прокомментировал провал Team Spirit на BLAST Open Rotterdam 2026

Аналитик Алексей OverDrive Бирюков прокомментировал выступление Team Spirit на BLAST Open Rotterdam 2026 в Counter-Strike 2.

По мнению Бирюкова, команде не удалось выстроить командную игру после замен, в ходе которых состав покинул капитан Леонид chopper Вишняков, чьё место занял Борис magixx Воробьёв.

Spirit после замен пока не оклемались. «Химии» не образовалось, тимплей не выстроился, индивидуальный уровень некоторых игроков оставляет желать лучшего. Предстоит очень непростой период поиска и фикса причин такой ужасной игры.

Team Spirit покинула BLAST Open Rotterdam 2026 на 7-8-м месте после разгрома от The MongolZ. Ранее российский коллектив не вышел в плей-офф на ESL Pro League Season 23.