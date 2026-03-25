Геймер поставил на Team Spirit 400 тысяч рублей и проиграл

Клиент букмекерской компании проиграл 400 тысяч рублей на матче Team Spirit и PARIVISION в верхней сетке ST Open Spring 2026. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин включил победу команды Team Spirit в экспресс из шести событий с коэффициентом 1,43 и общим коэффициентом 4,81, однако проиграл. Игра прошла 21 марта. PARIVISION доминировали.

Ранее россиянин сделал две ставки на киберспорт и выиграл два миллиона рублей. Игрок поставил на турнир Intel Extreme Masters Kraków 2026 по CS2, который проходил в Польше в конце января — начале февраля. Он сделал ставку на победу команды Team Falcons над 3DMAX за 1,34 и на успех коллектива Team Spirit в поединке с G2 Esports за 1,38.