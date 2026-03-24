Windows 11, похоже, избавят от обязательной учетной записи Microsoft

В Microsoft изучают возможность упростить установку Windows 11. Если всё пройдет хорошо, то в будущем разрешат создавать локальную учетную запись без обязательного входа в аккаунт Microsoft.

Сейчас при настройке Windows 11 требуется подключение к Интернету и вход в учетную запись Microsoft (хотя и существуют обходные способы).

Идею изменений продвигает один из руководителей Microsoft — Скотт Хансельман. Он работает в компании более 20 лет и сам критиковал обязательную авторизацию.

А пока, если верить СМИ, компания работает над улучшением интерфейса ОС, повышением производительности и уменьшением навязчивых функций (встроенного помощника, например) и оптимизируется система для слабых ПК.