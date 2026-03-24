Zymartu Games представила Fields of Aaru — смесь управленческой и lifestyle-игры про эпоху фараонов: главный герой умирает и приходит в себя уже на полях Иалу — в древнеегипетском варианте рая на западном берегу Нила.

© Fields of Aaru

В «стране мертвых» вы будете заниматься тем же, что в любом «симуляторе фермы»: развивать свое жилище и приводить в порядок всю деревню. Придется выращивать урожай (перед этим неплохо бы позаботиться об оросительной системе), рыбачить, обжигать горшки, обрабатывать каменные изделия, выполнять всякие задания односельчан.

Не обойдется без исследования пустыни. Предположительно, там, в песках, ждут поминальные храмы и пирамиды. Интересно, что не обязательно ходить пешком: можно спуститься/подняться по Нилу и попасть в какой-нибудь регион — например, потрогать обелиски в Асуане.

Fields of Aaru дебютирует на PC в IV квартале нынешнего года.