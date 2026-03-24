Шутер Battlefield Hardline снимут с продажи на PS4 и Xbox One

EA объявила о прекращении поддержки Battlefield Hardline на PlayStation 4 и Xbox One. 22 мая игра будет удалена из цифровых магазинов на обеих платформах — приобрести её и любой связанный контент, включая DLC, станет невозможно.

© Чемпионат.com

22 июня EA отключит онлайн-серверы на этих платформах. Игроки, у которых уже есть Hardline, сохранят доступ к одиночной кампании. На ПК игра продолжит работать в прежнем режиме — онлайн и продажи там не затронуты.

Battlefield Hardline вышла в 2015 году. Игра отличалась от других частей серии — вместо военных конфликтов в центре сюжета оказалось противостояние полиции и преступников. Разработкой занималась студия Visceral Games, которую EA закрыла в 2017 году.