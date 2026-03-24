Мэддисон дал советы стримершам на лекции в Нью-Йорке

Популярный стример Илья Maddyson Давыдов выступил с лекцией о культуре стриминга на «Стримфесте» в Нью-Йорке. Отдельную часть выступления он посвятил советам для стримерш.

© Чемпионат.com

По мнению Давыдова, девушкам на стриминге не стоит играть в игры — только категории «Общение» и IRL. Основной задачей он назвал удержание аудитории через общение и внешность.

В принципе, у вас с самого начала всё будет нормально. Вам, скорее всего, настроят OBS, купят сетап, посадят в кресло. И всё, что вам нужно будет доносить для зрителей, это вашу природную красоту. Увлекать их разговорами и прогревать, чтобы им хотелось отдать вам свои деньги. Ваша основная задача в этом бизнесе — не спалить теневого.

Мэддисон также привёл пример стримерши, потерявшей аудиторию после того, как в кадр попали мужские гантели. По его словам, стримершам необходимо скрывать наличие партнёра — «никакого бритвенного станка для бороды на заднем плане, никаких мужских книг, гантелей, мужика в кадре».