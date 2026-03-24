В Лондоне появится парк развлечений по мотивам Minecraft

В Лондоне в 2027 году планируют открыть тематический парк по мотивам Minecraft. Новый проект под названием Minecraft World предложит посетителям американские горки, интерактивные приключения и масштабные игровые зоны, оформленные в фирменном «блочном» стиле, сообщает Engadget.

Парк станет частью комплекса Chessington World of Adventures — известного парка развлечений с собственным зоопарком. Создатели обещают «полное погружение» в атмосферу игры: гостей ждут тематические магазины, рестораны и разнообразные активности.

Разработкой занимаются Mojang Studios совместно с Merlin Entertainments — одним из крупнейших операторов парков развлечений в мире. Проект оценивается в $70 млн.

Кроме того, поклонников ждут и другие офлайн-проекты. Уже в мае в Буэнос-Айрес откроется интерактивное мероприятие Minecraft Experience: Moonlight Trail. Это ночное приключение на свежем воздухе, где участники смогут исследовать знакомые биомы, добывать ресурсы, сражаться с мобами и выполнять задания.

