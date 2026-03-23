Студия Deck Nine Games раскрыла системные требования Life is Strange: Reunion — новой части фантастической серии видеоигр. Для запуска проекта потребуется сборка с Intel Core i5-4670K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660.

Для комфортной игры с высокими настройками необходим ПК с Intel Core i5-10600 и RTX 3060. Для игры в 4К-разрешении нужна сборка с Intel Core i5-12600 и RTX 3080.

Минимальные системные требования Life is Strange: Reunion (1080p/30 fps, низкие настройки)

ОС: Windows 10/11

Процессор: AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i5-4670K

Видеокарта: AMD Radeon RX 480, NVIDIA GeForce GTX 1660 или Intel Arc A750

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 30 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Life is Strange: Reunion (1080p/60 fps, высокие настройки)

ОС: Windows 10/11

Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5-10600

Видеокарта: AMD Radeon RX 6650 ХТ или NVIDIA GeForce RTX 3060

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 30 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Life is Strange: Reunion (1440p/60 fps, высокие настройки)

ОС: Windows 10/11

Процессор: AMD Ryzen 7 3700Х или Intel Core i5-12600К

Видеокарта: AMD Radeon RX 6700 ХТ или NVIDIA GeForce RTX 3070

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 30 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Life is Strange: Reunion (4K/60 fps, ультра настройки)

ОС: Windows 10/11

Процессор: AMD Ryzen 7 3700Х или Intel Core i5-12600К

Видеокарта: AMD Radeon RX 6900 ХТ или NVIDIA GeForce RTX 3080

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 30 ГБ.

Релиз Life is Strange: Reunion состоится уже 26 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.