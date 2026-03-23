Для Crimson Desert вышел первый патч

Студия Pearl Abyss выпустила первый патч для игры Crimson Desert. Апдейт под версией 1.00.03 уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.

Так, главным изменением патча стало улучшение управления — отклик на команды игроков стал куда быстрее и плавнее. Авторы также доработали механику прыжка, добавили кнопки для быстрого доступа в инвентарь, уменьшили число ударов для рубки деревьев, улучшили читаемость головоломок, исправили некоторые баги, добавили хранилище для предметов в лагере Серогривых и больше точек для быстрого перемещения, а также внесли множество других изменений в новинку.

Авторы Crimson Desert заявили, что продолжат выпускать патчи на основе отзывов геймеров. Игроков ждут новые правки управления, механик и устранение багов.