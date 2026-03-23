Стартовали съемки сериала по культовой игре Assassin’s Creed

Съемки сериальной экранизации популярной видеоигры Assassin"s Creed ("Кредо убийцы") стартовали в Италии, сообщает издание Deadline.

Действие шоу развернется в Риме образца 64 года н. э. - во времена правления императора Нерона. Загадочные группировки столкнутся в кровопролитном противостоянии на фоне большого пожара, практически уничтожающего город.

Роли в сериале исполнят Тоби Уоллес, Лола Керк, Нуми Рапас, Клас Банг, Шон Харрис, Набхан Ризван и другие.

Шоураннеры - Роберт Патино ("Мир Дикого Запада") и Дэвид Уинер ("Halo").

Дата премьеры будет объявлена позже.

В 2017 году уже выходила художественная адаптация игры с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр, получившая преимущественно негативные отзывы кинокритиков.