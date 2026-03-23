Энтузиаст восстановил видеокарту GeForce RTX 4060 после пожара

В Китае энтузиаст восстановил видеокарту Asus GeForce RTX 4060 с серьезными повреждениями после пожара. Об этом сообщает Videocardz.

Инцидент произошел во время празднования китайского Нового года. Предполагаемой причиной возгорания стал электронагревательный прибор. Помещение, где находился компьютер, получило значительные повреждения, а системный блок подвергся сильному термическому воздействию.

После разборки GeForce RTX 4060 было установлено, что печатная плата не получила критических повреждений. Пользователь провел очистку компонентов от копоти и следов окисления, заменил поврежденные вентиляторы и видеовыход, а также установил новый кожух системы охлаждения. Для восстановления охлаждения был использован кулер от GeForce RTX 4060 Ti.

После ремонта видеокарта корректно определилась системой с интерфейсом PCIe 4.0 x8 и прошла серию стресс-тестов без сбоев. В ходе испытаний температура графического процессора составила около 54 градусов Цельсия (до 66 градусов в пике), а энергопотребление находилось на уровне 115 Вт, что соответствует штатным показателям для данного класса устройств.

