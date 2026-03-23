Студия Mojang анонсировала Minecraft Dungeons 2 — продолжение экшен-RPG по вселенной Minecraft. Авторы также представили трейлер игры.

В сиквеле игрокам вновь предстоит проходить генерируемые уровни, сражаться с мобами и собирать снаряжение. Разработчики рассказали, что по сюжету пользователям нужно будет спасти мир от страшного кризиса. Авторы обещают улучшить все аспекты оригинала и добавить более захватывающие испытания.

Minecraft Dungeons 2 выйдет осенью 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. Игру можно будет проходить как одному, так и в кооперативе.