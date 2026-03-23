Стоимость видеокарт растет из-за конфликта на Ближнем Востоке

На фоне ситуации вокруг Ормузского пролива растут цены на компьютерные комплектующие. Как пишут «Известия», в России видеокарты уже подорожали примерно на 30%.

© nvidia

Одна из причин - перебои с поставками сырья для производства чипов. Речь, в частности, о гелии и броме, которые активно используют при создании микросхем. Дополнительное давление создаёт и логистика. Из-за ограничений судоходства поставки идут по более длинным маршрутам, растут расходы на перевозку и страхование.

Также на рынок влияет высокий спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта. В итоге дорожают не только видеокарты, но и другие компьютерные компоненты.