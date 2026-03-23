Microsoft раскрыла улучшения Windows 11 в 2026 году

Компания Microsoft представила план по улучшению операционной системы Windows 11 в 2026. О будущих апдейтах ОС разработчики рассказали на официальном сайте.

© Чемпионат.com

Так, в Windows продолжат работать над более качественной интеграцией искусственного интелллекта. Виртуальный помощник Copilot будет использовать только там, где в нём есть необходимость: ИИ станет меньше в таких приложениях как «Блокнот», «Ножницы» и «Фотографии».

Microsoft, как и обещала ранее, ускорит работу «Проводника». В компании снизят потребляемые ресурсы ПК для повышения стабильности работы приложений. Разработчики также предоставят больше контроля над виджетами. Кроме того, в ОС улучшат работу поиска, чтобы получение запрашиваемой информации происходило быстрее.

Пользователи Windows 11 смогут больше контролировать обновления операционной системы: их можно будет приостановить на любое время. Microsoft также добавит возможность выключать компьютер без необходимости устанавливать апдейт.

В компании отметили, что в 2026 году добавят больше способов кастомизации панели задачи. Так, её можно будет перемещать в разные части рабочего стола.