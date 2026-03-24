Valve выпустила SteamOS 3.8 с поддержкой Steam Machine

Компания Valve представила тестовую сборку SteamOS 3.8 с поддержкой нового железа Steam Machine под кодовым названием Second Clutch.

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

В новой тестовой сборке реализована начальная совместимость с будущими устройствами Steam Machine, а также обновлены ключевые элементы платформы, включая базу Arch Linux и графические драйверы.

Разработчики сообщили о возможной проблеме при подключении устройств вне режима предварительного тестирования: в этом случае система способна переключиться в ограниченный режим. Временным решением остается включение расширенных каналов апдейтов, а полное устранение этой проблемы запланировано в будущих версиях.

Также устранен сбой, в результате которого индивидуальные профили производительности для игр не всегда учитывались во время запуска. Доработана запись и трансляция игрового процесса, включая работу с OBS Studio и Discord. Устранены сбои интерфейса в ряде игр, из-за которых выпадающие меню могли не показываться. Оптимизирована работа переменной частоты обновления и расширена поддержка приложений открывающих PDF-файлы через внешние средства.

Отдельные изменения касаются периферии. Система корректнее обрабатывает USB-гаджеты, включая специализированные контроллеры, которые раньше распознавались как накопители. Во время обновления прошивки на Steam Deck сейчас отображается прогресс процесса. Также устранена ошибка, способная привести к сбою левого контроллера.

Блок Bluetooth и аудио получил несколько исправлений. Восстановлена активация Bluetooth на версии с LCD экраном, добавлена поддержка Bluetooth микрофонов и корректное определение аудиоканалов через HDMI. Исправлены проблемы со звуком после выхода из спящего режима и при смене устройств ввода. В настольном режиме обновлена оболочка KDE Plasma до версии 6.4.3 с использованием Wayland в качестве стандартного режима. Повышена производительность, а также реализована поддержка HDR-экранов, VRR и индивидуального масштабирования для каждого дисплея.

Дополнительно расширена совместимость с платформами Intel и AMD, исправлены ошибки загрузки на отдельных системах с UEFI, а также увеличена поддержка портативных устройств, таких как Lenovo Legion Go и других моделей сторонних производителей.