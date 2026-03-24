Прошла премьера охлаждающей подставки Black Shark Pro для ноутбуков

Компания Black Shark представила новую охлаждающую подставку для ноутбука Black Shark Pro, которая уже доступна для предварительного заказа в Китае.

Дизайн подставки выполнен в стиле киберпанка с яркой визуальной эстетикой, а на корпусе установлен небольшой 1,68-дюймовый полноцветный HD-экран, который поддерживает настраиваемые заставки, отображение системной информации и другой контент. Экран можно управлять через фирменное приложение Black Shark Gear Box, что позволяет гибко настраивать параметры и световые эффекты.

Подставка оснащена 19 многоцветными светодиодами, которые поддерживают динамическую настройку подсветки и различные эффекты, создавая эффектное визуальное оформление. Главным элементом охлаждения служит мощный вентилятор, обеспечивающий эффективное снижение температуры ноутбука.

Встроенная многофункциональная док-станция включает два порта USB-A и два порта USB-C с пропускной способностью до 5 Гбит/с, что позволяет подключать периферийные устройства без необходимости использовать дополнительные хабы. Подставка также имеет встроенную регулируемую подставку для ноутбука с пятью уровнями наклона, что обеспечивает комфортное использование и эргономику.

Цена Black Shark Pro Cooling Pad составляет примерно 60 долларов США, что делает её доступным вариантом для геймеров и пользователей, ищущих стильное и функциональное решение для охлаждения ноутбука.