Многие задания в Crimson Desert требуют зачистки аванпостов, лагерей или нахождения на базе врага. Однако это не значит, что их обязательно убивать — для этого в игру добавили социальный стелс в духе серии Hitman.

Как замаскироваться под врага в Crimson Desert

Для этого вам нужно надеть два предмета условной банды Блида и сойти за своего. Сгодятся в том числе тканевый доспех и шапка. Если вы всё правильно сделали, то в меню «Подробнее» появится метка об удачной маскировке.

Теперь можно спокойно ходить среди врагов и не бояться нападения. Главное — убрать меч и не нападать на противников. После этого стащить какой-нибудь предмет из лагеря не составит труда.