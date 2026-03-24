В Crimson Desert есть механика воровства, однако работает она не очень интуитивно. Для этого сначала нужно залезть в свой инвентарь и найти важный предмет для грабежей.

© Чемпионат.com

Как воровать в Crimson Desert

По умолчанию кнопка «Украсть» в игре не активна. Чтобы она заработала, наденьте маску. Теперь вы сможете стащить любую ценность — и получить соответствующие последствия.

Даже когда персонажи не видят ваше преступление, отношения с фракцией всё равно ухудшаются. А если видят, то вы ещё получите штраф и статус «В розыске». Поэтому стремитесь проворачивать тёмные дела как можно аккуратнее и желательно только в крайнем случае.

Как заплатить штраф в Crimson Desert

После серьёзного проступка на вас начнётся охота. Стражники рано или поздно найдут вас, скрутят и отправят в тюрьму. Чтобы избежать этого, действуйте в духе Kingdom Come: загляните в церковь, исповедуйтесь священнику и заплатите штраф. Подходящая церковь найдётся практически в любом городе.