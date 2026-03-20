Как сбрасывать навыки в Crimson Desert: гайд

В Crimson Desert игроку доступно огромное множество навыков, поэтому полезно знать, как их можно сбросить — чтобы, при желании, попробовать другие билды. PC Gamer рассказал, как работает сброс прокачки в Crimson Desert.

© Steam

Для того, чтобы сбросить навыки и перераспределить очки, нужно потратить выцветшие артефакты бездны. Один из них каждый игрок найдет по сюжету, в 1 главе, когда задание отправит Клиффа в замок, чтобы найти комнату, отпираемую таинственным ключом. Прежде чем входить в портал, обыщите сундук в комнате — там и лежит артефакт. Если вы пропустите его, ничего страшного, за ним можно вернуться позже.

Непосредственно сбросить навыки легко — нужно перейти в меню способностей и зажать клавишу F. Потраченные артефакты бездны будут возвращены, что позволит перераспределить их. Без выцветшего артефакта опция сброса навыков будет недоступна.

Пока никто не нашел способа как-либо купить выцветшие артефакты. Судя по всему, игра награждает ими преимущественно за прохождение сюжетных заданий. Их также можно получить в награду за определенные испытания в открытом мире.

Наконец, один выцветший артефакт можно купить в магазинах ведьмы, но эта опция открывается только в 3 главе сюжетной кампании.