Как выиграть в армреслинг в Crimson Desert: гайд

В Crimson Desert много мини-игр, и армреслинг — одна из них; ее невозможно пропустить, поскольку игроку предстоит сыграть в армреслинг по сюжетному заданию. Портал PC Gamer рассказал, как устроена эта мини-игра.

Армреслинг работает по сравнительно простым правилам; по крайней мере, если судить по меркам других мини-игр в Crimson Desert.

Как только отчет закончится, нажимайте на Е (или указанную кнопку на геймпаде) максимально быстро, постепенно заполняя значок сжатых кулаков. Иногда, чтобы отвлечь игрока, на экране появляются QTE. Стрелка будет крутиться по кругу, и нужно нажать R (или указанную кнопку на геймпаде), когда стрелка будет над белой секцией. После QTE продолжайте нажимать на Е.

Когда значок кулаков полностью окрасится в красный цвет, Клифф победит. По сути, армреслинг завязан на баттон-мэшинг, хотя QTE в Crimson Desert в целом работают не очень хорошо. Если вам не жаль времени, то лучше обыграть всех соперников в таверне — за это можно получить в награду артефакт бездны.