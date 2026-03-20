Google изменит установку приложений не из Play Market, теперь с защитой от мошенников

Google объявила о скором изменении правил установки приложений на Android. Разработчики постарались «найти баланс между свободой и безопасностью». Так ли это — решайте сами.

Раньше Google ввела требование: все приложения должны проходить проверку разработчиков, чтобы защитить пользователей от вирусов и финансовых мошенников. При этом компания не учла желание людей устанавливать любые программы, даже «на свой страх и риск». Теперь появится легальный путь.

Чтобы активировать т.н. «расширенный режим», нужно будет пройти несколько шагов для защиты от мошенников.

Сначала пользователь включает режим разработчика в настройках. Затем система проверяет, не ведёт ли кто-то человека по телефону. После этого телефон перезагружается, и требуется повторный вход. В конце следует день ожидания. Только после этого с помощью отпечатка пальца или PIN-кода можно подтвердить решение.

После этого установка непроверенных приложений станет возможной. При желании можно разрешить такую установку на 7 дней или навсегда.