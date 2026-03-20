ASUS представила игровые ноутбуки с OLED-экранами и RTX 5070

ASUS пополнила серию игровых ноутбуков TUF Gaming, анонсировав три новые модели: TUF Gaming A16, TUF Gaming F16 и TUF Gaming A18. Новинки получили IPS- или OLED-дисплеи размером от 16 до 18 дюймов, современные процессоры Intel и AMD, а также видеокарты вплоть до RTX 5070.

TUF Gaming A16 и F16

В обновлении TUF Gaming A16 и F16 представлены две конфигурации экранов, ориентированные на разные сценарии использования. Пользователям предлагается выбор между OLED-панелью с разрешением 2,5K и частотой 165 Гц с антибликовым покрытием Corning DXC и IPS-панелью 2,5K с частотой обновления 300 Гц с технологией ACR, снижающей блики при ярком освещении.

Оба варианта обеспечивают высокую чёткость, контрастность и точность цветопередачи, включая комфортный просмотр под углом. Таким образом, ASUS предлагает выбор между более глубоким визуальным погружением (OLED) и максимальной скоростью отклика (IPS) для киберспортивных задач.

TUF Gaming F16 получил процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus в сочетании с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков, что обеспечивает высокую производительность в играх и рабочих задачах. Версия TUF Gaming A16 построена на базе AMD Ryzen 9 8940HX с той же графикой RTX 5070. В сочетании с быстрыми экранами и проверенной надёжностью конструкции эти модели предлагают сбалансированное решение по производительности и качеству изображения.

TUF Gaming A18

TUF Gaming A18 (2026) ориентирован на максимальную производительность и рассчитан на высокие нагрузки. Устройство поддерживает конфигурацию с процессором AMD Ryzen 9 8940HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Предусмотрено до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и до 2 ТБ накопителя. Также доступна установка двух SSD формата M.2 (PCIe 4.0). Ноутбук оснащён 18-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,5K (2560×1600 пикселей), частотой обновления 300 Гц и антибликовой технологией ACR.

Для охлаждения GPU была переработана система теплоотведения. В устройстве используются вентиляторы Arc Flow II поколения с увеличенными лопастями, что повышает воздушный поток на 20% по сравнению с предыдущей версией. Благодаря этому уровень шума под нагрузкой снижен с 50 до 45 дБ, что делает работу тише и комфортнее.

В конструкции также применяются полноширинный радиатор и доработанная система тепловых трубок с улучшенной циркуляцией воздуха, обеспечивающие эффективное охлаждение даже при длительной работе. Кроме того, ноутбук оснащён аккумулятором ёмкостью 90 Вт·ч, поддерживает звук Hi-Res Audio с Dolby Atmos и ИИ-шумоподавлением, а также Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Сроки выхода и цена

Сроки выхода и стоимость новых моделей ASUS пока не объявлены.