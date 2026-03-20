Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, март 2026

Наиболее громкие премьеры февраля и марта отгремели с переменным успехом: Marathon не добилась аншлага Resident Evil Requiem, но Crimson Desert показала неплохой онлайн. А пока вы думаете, что из новинок купить в первую очередь, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store на этой неделе отдают игру для мобильных устройств — порт Potion Permit. В этом симуляторе жизни игроку предстоит примерить на себя роль новенького химика в маленьком городке, оставшемся без врача. Лишь при грамотном осмотре и диагнозе их симптомов можно выписать подходящее лекарство, предварительно собрав ингредиенты и сварив снадобье. Игру можно бесплатно забрать до 26 марта, но для этого нужно установить мобильный клиент Epic Games Store на смартфон или планшет.

В Steam состоялся релиз MapleStory M — ПК-порта мобильной версии одной из самых культовых MMORPG нулевых. В двухмерном мире MapleStory игроков ждет множество профессий, простые, но достаточно глубокие сражения и тонны опционального контента. Любителей гринда и стилизованной аниме-графики игра может затянуть надолго.

The Seven Deadly Sins: Origin — гача-игра по мотивам одноименного аниме, где игроки смогут исследовать мир Британии как никогда прежде. Помимо исследования локаций и различных побочных активностей, каждый может собрать команду из знакомых по аниме персонажей, чтобы сражаться бок о бок с ними в подземельях и отправиться на поиски сокровищ.

В Steam также можно попробовать демоверсию Sakura Arms — цифровой версии популярной в Японии дуэльной настолки, посвященной карточным битвам. Игра отдаленно напоминает файтинги: каждый игрок выбирает двух играбельных богинь, сочетает их карты в одну колоду — и пытается одолеть соперника, маневрируя и разыгрывая способности в правильный момент. Полноценная версия Sakura Arms выйдет сначала в ранний доступ, где пробудет примерно год.