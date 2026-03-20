EGS бесплатно дарит симулятор электрика

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача симулятора Electrician Simulator и внутриигрового контента для World of Warships. Забрать акционные подарки можно в разделе «Бесплатные игры» на главной странице сервиса.

Electrician Simulator представляет собой реалистичный симулятор, в котором игрокам предлагается освоить профессию электрика. Геймплей включает выполнение заказов в жилых помещениях: от установки розеток и осветительных приборов до прокладки электропроводки. Также предусмотрена возможность организации собственной мастерской, где пользователи могут ремонтировать технику, заменять комплектующие и устранять неисправности.

Также доступен праздничный набор для World of Warships, включающий японский премиум-эсминец Tachibana второго уровня. Судно отличается низкой заметностью и ускоренной перезарядкой торпедных аппаратов, что повышает его эффективность в бою.

Пользователи из России не могут воспользоваться предложением из-за региональных ограничений Epic Games Store, однако пользователям с иностранными аккаунтами и IP-адресом подарки доступны.

