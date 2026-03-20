Формально цифровые предметы в играх не считаются имуществом

Юрист Владимир Гартман в беседе с Life.ru рассказал, позволяет ли российское законодательство передавать по наследству игровой аккаунт.

© Московский Комсомолец

Как заметил собеседник издания, люди вкладывают в игровые аккаунты тысячи и десятки тысяч, миллионы, и когда владелец умирает, возникает вопрос, что с этим будет. Он указал, что с точки зрения законодательства РФ ситуация неоднозначная.

Эксперт обратил внимание на то, что по статье 128 ГК РФ объектами гражданских прав являются вещи, имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности и другие объекты, однако цифровые предметы, например, внутрииигровая валюта, скины или игровые персонажи формально не поименованы в законе в качестве отдельного вида имущества. Тем не менее, по словам Гартмана, это не значит, что они ничего не стоят и не защищены.

Юрист отметил, что аккаунты в ряде сервисов оформляются через лицензионное соглашение, содержащее пункт о запрете передачи данных третьим лицам, вне зависимости от родства, поэтому платформа может не только отказать в доступе, но и заблокировать учетную запись. Гартман уточнил, что цифровые предметы и внутриигровую валюту можно рассматривать в качестве наследуемого по закону имуществу, если оно не связано напрямую с личностью владельца. Скины, которые продаются на маркетплейсах за деньги, попадают под эту категорию, и могут быть переданы наследникам через суд, утверждает собеседник издания.

«Проблема в том, что судебной практики по наследованию игровых аккаунтов в России практически нет», — подчеркнул эксперт.

Он дополнил, что в теории можно через суд обязать платформу передать доступ наследнику, ссылаясь на то, что условие пользовательского соглашения о запрете передачи ущемляет права потребителя в соответствии со статьей 16 Закона о защите прав потребителей, но результат непредсказуем.

Гартман счел самым практичным вариантом оставить доверенному лицу данные для входа в аккаунт и включить в завещание указание на передачу «цифровых активов», описав их максимально конкретно. Он добавил, что это не гарантирует, что аккаунт не будет заблокирован платформой, но это зафиксирует волю человека и даст наследникам основание для претензии.