Microsoft раскрыла подробности обновления DXR

Microsoft разрабатывает обновление для конвейера трассировки лучей DXR, интегрированного в API DirectX 12 Ultimate.

В основе нововведений лежат три ключевых технологических компонента: кластеризация геометрии, разделение и оптимизация структур верхнего уровня (TLAS), а также выполнение операций с косвенными структурами ускорения. Эти изменения направлены на повышение скорости трассировки лучей в игровых проектах за счёт более эффективной работы GPU с геометрией и сценами, а также переноса части задач с CPU на графический процессор.

На данный момент технологии находятся в стадии разработки, а выход обновления запланирован на лето текущего года. Кластерная геометрия предназначена для упрощения обработки треугольников – базовых элементов 3D-моделей – путём их группировки в более крупные блоки. Такой подход позволяет GPU обрабатывать геометрию пакетами, избегая множественных обращений к каждому отдельному треугольнику, что особенно важно при работе с детализированными объектами, такими как листва, массовые сцены или сложные анимации.

Разделённая TLAS, применяемая в рамках кластерной модели, делит сцену на более мелкие сегменты, что упрощает управление данными на стороне GPU благодаря новым механизмам трассировки. Это позволяет вычислять пути лучей только для тех участков, которые действительно влияют на итоговое изображение, повышая общую производительность.

Кроме того, внедрение косвенного управления структурами ускорения снижает зависимость GPU от CPU при передаче команд API. Графический процессор сможет самостоятельно выполнять операции по созданию, сжатию, перемещению и формированию структур данных, что приведёт к снижению задержек и повышению отзывчивости в сложных сценах.

По заявлению компании, новые возможности станут доступны всем видеокартам с поддержкой трассировки лучей после установки актуальных драйверов. Современные GPU получат дополнительные преимущества, однако существует вероятность, что старые модели не будут поддерживать часть новых функций.