Xiaomi выпустила дорогой ноутбук с OLED-дисплеем

Xiaomi представила флагманский ноутбук Notebook Pro 14, выделяющийся высокой производительностью и габаритами. Об этом сообщает GizmoChina.

Новинка весит 1,08 кг, что стало возможным благодаря использованию магниевого сплава в конструкции корпуса и крышки из углеродного волокна. В корпус установлен 14,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3,1K, пиковой яркостью до 1600 нит и частотой обновления 120 Гц.

За производительность новинки отвечает процессор Intel Core Ultra X7 358H с архитектурой Panther Lake и теплопакетом 50 Вт. Для обеспечения стабильной работы под нагрузкой производитель реализовал систему охлаждения с использованием графеновых пластин и двух вентиляторов.

Набор интерфейсов включает порт Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, а также два USB-C (до 10 и 5 Гбит/с), HDMI и 3,5-миллиметровый аудиоразъем.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 72 Вт*ч, которого, по заявлению Xiaomi, хватит на 12,4 часа работы в режиме онлайн-конференций. Зарядное устройство мощностью 100 Вт входит в комплект поставки.

Xiaomi Notebook Pro предлагается в четырех цветовых вариантах за 8499 юаней (около 105,2 тыс. рублей).

Ранее была названа одна из самых недостающих функций смартфонов Xiaomi.