В М.Видео стартовали продажи двух новых ноутбуков Asus — моделей ProArt PX13 и ProArt P16. Устройства созданы специально для тех, кто работает с графикой, монтирует видео, создаёт трёхмерные модели или использует ИИ.

© Ferra.ru

Asus ProArt PX13 — компактный вариант. У него небольшой 13.3-дюймовый экран, но при этом мощная начинка: процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 и 64 гигабайта оперативной памяти. Экран здесь OLED-матрица с разрешением 3K. Экран сенсорный, можно рисовать стилусом (идёт в комплекте).

Цена — 294 999 рублей.

© Asus

Asus ProArt P16 — решение для задач посложнее. Экран 16 дюймов, тоже OLED и с разрешением 3K. Внутри — процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 гигабайта оперативной памяти и отдельная видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060.

Цена на эту модель — 289 999 рублей.