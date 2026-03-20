Как сэкономить ваши нервы и время в Crimson Desert

Crimson Desert настолько многогранна, что по ней впору писать не гайд, а энциклопедию. Да и она вряд ли уместит все хитрости. Я провел в Crimson Desert всего 40 часов и разобрался едва ли с третью механик. Поэтому вообще со всеми трудностями не помогу, но разберу вопросы, над которыми сам чесал голову.

Как увеличить инвентарь?

Инвентарь станет вашей головной болью, потому что полезных предметов много, а свободных ячеек вечно не хватает. Будет чуть легче, если в начале игры не станете ловить мух и собирать все травы. Мне они даже после 40 часов пригодились минимально.

Я нашёл три способа расширить инвентарь:

1. Количество слотов само увеличится чуть ли не вдвое после прохождения первой главы. Просто перетерпите длинное вступление.

2. Расширение — частая награда за квесты. Если в описании задания вам обещают маленькую, среднюю или большую сумку, то беритесь за дело.

3. Большинство торговцев продают маленькую сумку. Она добавит один слот.

Как навести в рюкзаке порядок?

Видите под инвентарём кнопку «Каталогизация»? Она-то вам и нужна. Выберите ингредиент для готовки, зажмите T на клавиатуре или L3 на геймпаде — и все неприготовленные продукты окажутся в одной ячейке. То же самое работает с одноручным оружием, вещами для алхимии и всем остальным. Только учтите, что предметы в одной ячейке всё равно занимают место.

Где найти сундук для хранения вещей?

Я тоже мучился этим вопросом и за 40 часов ответа не нашёл. Со временем вам дадут собственный лагерь, где есть сундук, но складывать в него вещи нельзя — только забирать. Допускаю, что сундук для хранения связан с каким-либо побочным квестом, однако я не знаю людей, которые нашли нечто подобное.

Какие инструменты нужны?

Если коротко, то все. В том числе по сюжетным заданиям вам понадобятся топор, кирка, метла, киянка и прочее. К счастью, всё нужное вам вручат на месте или положат рядом с точкой выполнения квеста. Та же киянка валяется у палатки, где надо вбить колья.

Если инструменты нужны вам здесь и сейчас, то они продаются у торговца в стартовом городе. Его лавка прямо напротив кузни.

Важно: герою нужна древесина, но деревья он рубит медленно. Я надеялся, что прокачка топора ускорит процесс, однако количество ударов по стволу не уменьшается. Есть ощущение, что прокачка повышает урон топора в бою и не влияет на добычу ресурсов. В таком случае тратить ресурсы на прокачку инструментов бессмысленно.

Как открыть быстрое перемещение?

При исследовании мира вы не раз заметите на карте серые зоны со знаком вопроса. Иногда это места с пещерами и загадками, иногда — с точками быстрого перемещения. Обычно это каменный круг, на котором нужно постоять. Также перемещаться можно от столбов с артефактами для прокачки.

Увы, мир огромный, а порталов катастрофически мало. Поэтому либо скачите в нужное место на лошади, либо телепортируйтесь к Бездне. Это летающие острова, с которых можно десантироваться поближе к точке интереса.

Как телепортироваться в лагерь на Волчьем холме?

Даже писать такое стыдно, но прямо в лагерь телепортироваться нельзя. Впрочем, южнее от базы есть точка со знаком вопроса. Там посреди скалы есть пещера с нарисованной на стене дверью. Толкайте её – и окажетесь в каменной комнате дракона. Когда решите загадку внутри и заберёте артефакт, то получите новую точку перемещения. Честно скажу, что точка неудобная и попасть в лагерь быстрее через десантирование из Бездны.

Как решить загадку в каменной комнате дракона?

В углублении посреди комнаты есть три диска, их можно крутить. Поставьте диски в положение, как на скрине.

Правда, солидную награду не ждите: за дверью – артефакт для прокачки и заодно точка быстрого перемещения.

Багровый кошмар и Тенебрум: как победить?

В игре встречаются боссы, которых не берёт ни клинок, ни стрелы. Зато в таких случаях работает удар ладонью (R3 или нажатие колёсика мыши). После такого удара у Багрового тумана потихоньку заполняется шкала ошеломления. В какой-то момент он свалится на землю и будет уязвим для атак мечом.

С Тенебрумом тоже работает удар ладонью. Нюанс в том, что враг летает, но и вы в данном боссфайте можете парить — потому что из земли дует ветер. Поэтому летите к Тенебруму и лупите его ладонью.

Как подсветить активные предметы на локации?

Используйте фонарь. Когда вытягиваете его в руке, предметы в зоне видимости подсвечиваются маленьким кружком. Неидеально, но другого способа отыскать иголку в стоге хлама нет. Хорошо хоть, что трупы с полезными вещами появляются на мини-карте.

Как правильно готовить?

В теории вы можете экспериментировать и закидывать в котёл разные ингредиенты. Правда, я таким образом так и не приготовил что-нибудь толковое, только непонятные блюда с жалкими «+30 к HP».

Надёжный вариант — искать рецепты. Они разбросаны повсюду, в том числе в стартовом городе. На мини-карте рецепты помечаются символом свитка. Возьмите такой свиток, присмотритесь к нему (Ctrl на клавиатуре или L1 на геймпаде) — и готово. Теперь при взаимодействии с котлом появится новое блюдо. К слову, рецепты можно продавать.

Как просто победить босса?

В игре мало механик важнее готовки. На пути будет уйма боссов с тремя фазами и смертоносными комбо. Именно качественная еда, которая восстановит HP и дух (тратится на особые атаки), отделит победу от бесславной смерти. Прийти к боссу с большими запасами еды — всё равно что заглянуть к злодею из Dark Souls с бесконечным эстусом.

Ещё один совет: покупайте у торговцев ингредиенты вроде ячменя, батата и соли, а по лесу бегайте с луком. С побеждённых оленей, уток и кабанов вы добудете мясо. Всё это понадобится для кулинарии.

Когда тратить мгновенное воскрешение?

На пути встречаются артефакты, которые воскрешают после смерти. Заклинаю не тратить их на стычках с рядовыми врагами. Если погибли при зачистке аванпоста, то возрождайтесь на контрольной точке. Прогресс по зачистке сохранится.

Но если погибнете на третьей фазе босса, когда до победы осталось два удара, то бой начнётся с самого начала. Поэтому берегите воскрешения для главных врагов.

Как добывать ресурсы для лагеря?

В теории вы можете закидывать в лагерь ресурсы из инвентаря: еду, древесину, мечи, золото и прочее. Вот только это даёт мало бонусов, и лишние вещи лучше бы продать торговцу.

Выгоднее отправлять за ресурсами подчинённых. Для этого откройте карту и перейдите в режим, где отображается всё. Сразу увидите много зданий, над которыми висят символы скота, топора или камня. Дважды кликните по такому месту (или нажмите «треугольник» на геймпаде) и отправьте туда парочку наёмников. Если повезёт, то примерно через 18 часов они вернутся с добычей.

Как это — «повезёт»? Дело в том, что у наёмников свои сильные стороны: один хорошо охраняет, другой — умело добывает дерево. Старайтесь посылать людей на подходящие им занятия, иначе есть риск провала.

Как найти Серогривых?

Серогривые — те самые подручные, которых вы отправляете за ресурсами или на зачистку аванпостов. Чем их больше, тем богаче станет ваш лагерь.

Квесты по поиску Серогривых даёт Мариус. Если у него есть квест, то без раздумий берите его и отправляйтесь к точке интереса. Зачастую вы встретите товарищей, которые сразу вступят в отряд.

Как воровать?

По умолчанию кнопка «Украсть» не активна. Чтобы она заработала, наденьте маску. Теперь сможете стащить любую ценность — и получить последствия. Даже когда NPC не видят преступление, отношения с фракцией ухудшаются. Если видят, то ещё получите штраф и статус «В розыске».

Как заплатить штраф?

После серьёзного проступка на вас начнётся охота. Вероятно, стражники рано или поздно найдут вас, скрутят и отправят в тюрьму. Чтобы избежать этого, действуйте по заветам Kingdom Come. То есть загляните в церковь, исповедуйтесь священнику и заплатите штраф. Подходящая церковь найдётся в первом же городе.

Как замаскироваться под врага?

Стелс в Crimson Desert — такой себе. Причина в том, что на аванпостах слишком много врагов и кто-нибудь наверняка заметит скрытное убийство. Зато вы можете надеть два предмета условной банды Блида и сойти за своего. Сгодятся, допустим, тканевый доспех и шапка. Если всё правильно сделали, то в меню «Подробнее» появится метка об удачной маскировке.

Теперь можете ходить среди врагов и не бояться. Главное, уберите меч и ведите себя адекватно. Проблем с тем, чтобы стащить из лагеря квестовый предмет, точно не будет.

Как склеить предметы и построить печь?

В игре встречаются поломанные постройки, которые нужно починить. Например, по сюжетному квесту вы займётесь ремонтом печи. Для этого схватите нужный кусок печи силой Аксиомы (на консолях это L1 + L3) и поднесите его к разрушенной постройке.

Если предмет подходит и вы правильно его поднесли, то появятся лёгкое свечение и зелёные листики. Теперь по конструкции нужно ударить ладонью. Учтите, что в случае с печью нужно бить по крыше — для этого присесть на ней – и только тогда бить.

Как подняться на вершину Звёздного шпиля?

Придётся решить загадку. В помещении есть предметы, которые надо вставить в круги на стене под загадкой. Все три предмета отмечены фиолетовым цветом на мини-карте.

Осталось поставить верхние круги на стене в нужное положение. Вероятно, вы попытаетесь двигать их силой Аксиомы, но это не сработает. Решение простое: повисните на круге, пока он не опустится до нужной отметки. Чтобы добраться до круга, прыгните и нажмите удар ладонью, так вы подлетите выше. Если ударите ладонью дважды, то получите двойной прыжок.

Опустили объекты ниже, чем надо? Не проблема, просто вдавите нижние круги в стену. Правильное положение помечено на стенах слева и справа от загадки, но можете просто расставить объекты, как на скриншоте.

Как объездить лошадь?

Это понадобится по сюжетному заданию. Дело простое, если понять механику: заведите камеру за спину лошади, а сами жмите S или тяните стик вниз. Если всё делаете правильно, то шкала в мини-игре заполнится в вашу пользу.

Важно: герой в процессе теряет выносливость и упадёт, когда она закончится. Поэтому камера должна преследовать хвост лошади.

Как правильно рыбачить?

Идите к реке и забрасывайте удочку. Теперь зажмите левую кнопку мыши (или L1) и ждите, пока рыба клюнет. Затем подсеките её правой кнопкой мыши (или R2). Тяните удочку против движения рыбы. Если она мечется влево, то тяните вправо. В то же время аккуратно крутите колёсико мыши (или правый стик по часовой стрелке). Скоро рыба будет вашей.

Как приручить животное?

Нужно повысить шкалу отношений с ним до 100. Для этого гладьте зверушку или кормите её. Достаёте мясо, кладёте его перед собакой и получаете бонус к отношениям. Три куска постного мяса и пары поглаживаний обычно хватает для приручения. С этого момента животное будет бегать с вами и подавать с земли предметы.

Где добыть кровавый камень?

Кровавые камни нужны для продвинутой прокачки снаряжения. Первую пару камней дадут за сюжетное задание. Со временем среди врагов появится банда Чёрных медведей, периодически с них падают камни. Говорят, что на второй локации встречаются залежи с ресурсом, но сам их пока не нашёл.