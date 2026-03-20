ININ Games выложила трейлер и скриншоты Shenmue 3 Enhanced

Shenmue 3 Enhanced обзавелась первым трейлером и скриншотами. Дату выхода на PC, PS5, Xbox Series и Switch 2 объявят в ближайшее время.

© Shenmue 3 Enhanced

Shenmue 3 Enhanced — это улучшенное переиздание Shenmue 3 (2019 г., 84/100 от Riot Pixels). Разработчики из Ys Net, например, сократили загрузки, «подтянули» текстуры, добавили больше NPC на улицы города-порта Ниаову и опциональный классический режим камеры (как в двух старых частях).

Издателем, в отличие от оригинальной Shenmue 3, выступает ININ Games.