В Steam стартовала весенняя распродажа со скидками на тысячи игр
19 марта в Steam началась масштабная весенняя распродажа. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
Интересные предложения на весенней распродаже в Steam
- Clair Obscur: Expedition 33 — 2799 рублей (-20%)
- Baldur's Gate 3 — 1499 рублей (-25%)
- Hollow Knight: Silksong — 568 рублей (-20%)
- Dune: Awakening — 1794 рубля
- Hades 2 — 825 рублей (-25%)
- Tainted Grail: The Fall of Avalon — 1050 рублей (-30%)
- Detroit: Become Human — 299 рублей (-90%)
- Hunt: Showdown 1896 — 548 рублей (-55%)
- Divinity: Original Sin 2 — 199 рублей (-75%)
- Enshrouded — 1119 рублей (-20%)
- Elden Ring — 2339 рублей (-35%)
- Elden Ring Nightreign — 2136 рублей (-25%)
- Death Stranding: Director's Cut — 1154 рубля (-65%)
- Banishers: Ghosts of New Eden — 951 рубль (-66%)
- Lies of P — 1999 рублей (-50%)
- Balatro — 488 рублей (-20%)
Весенняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 26 марта. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.