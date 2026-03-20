$84.8496.92

В Steam стартовала весенняя распродажа со скидками на тысячи игр

Чемпионат.com

19 марта в Steam началась масштабная весенняя распродажа. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

© Чемпионат.com

Интересные предложения на весенней распродаже в Steam

  • Clair Obscur: Expedition 33 — 2799 рублей (-20%)
  • Baldur's Gate 3 — 1499 рублей (-25%)
  • Hollow Knight: Silksong — 568 рублей (-20%)
  • Dune: Awakening — 1794 рубля
  • Hades 2 — 825 рублей (-25%)
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon — 1050 рублей (-30%)
  • Detroit: Become Human — 299 рублей (-90%)
  • Hunt: Showdown 1896 — 548 рублей (-55%)
  • Divinity: Original Sin 2 — 199 рублей (-75%)
  • Enshrouded — 1119 рублей (-20%)
  • Elden Ring — 2339 рублей (-35%)
  • Elden Ring Nightreign — 2136 рублей (-25%)
  • Death Stranding: Director's Cut — 1154 рубля (-65%)
  • Banishers: Ghosts of New Eden — 951 рубль (-66%)
  • Lies of P — 1999 рублей (-50%)
  • Balatro — 488 рублей (-20%)

Весенняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 26 марта. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.